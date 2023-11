BOLOGNA, Saputo: "Valuto proposte per un socio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga intervista a Forbes il patron del Bologna Joey Saputo ha fatto il punto della situazione al suo ottavo anno da proprietario, parlando di quando ha acquistato il club e del futuro: "Era mia intenzione entrare con una quota di minoranza in un club europeo perché come proprietario del CF Montreal ero interessato a sviluppare sinergie che migliorassero il livello tecnico della mia squadra canadese - ha affermato Joey, il quale poi ha spiegato perché si è assunto la responsabilità di prelevare le quote di maggioranza - Poco dopo il mio ingresso, le difficoltà finanziarie del nuovo management mi spinsero ad assumere il ruolo di azionista", l'ammissione di Saputo nei giorni della diatriba con Joe Tacopina.

"Non c'è assolutamente alcuna intenzione di lasciare il club", ha detto Joey, anche se la porta per l'ingresso di un socio è ancora aperta, "Se nel tempo arrivassero proposte serie per entrare al mio fianco, con una visione compatibile con la mia, le prenderò sicuramente in considerazione, con l’obiettivo di aumentare le potenzialità del Bologna FC”.