ATALANTA, Ricorda Morosini a 11 anni dalla morte

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - L'Atalanta ricorda sui propri canali ufficiali Piermario Morosini, ex giocatore del settore giovanile morto in campo a Pescara con la maglia del Livorno il 14 aprile 2012 per cardiomiopatia aritmogena. Gli è stata dedicata la Curva Sud dello stadio di Bergamo, che sarà oggetto della ricostruzione in estate come ultima tranche del restyling del Gewiss Stadium di Bergamo. "Ricorre oggi l'undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente scomparso a Pescara il 14 aprile 2012 - si legge -. Il tempo scorre, non si ferma mai così come mai Piermario sarà dimenticato. Oggi come ieri tutta l'Atalanta lo ricorda con grande commozione e immutato affetto perché Piermario è sempre con noi". Nato a Bergamo il 5 luglio 1986, dopo gli inizi nella Polisportiva Monterosso, club del suo quartiere, Morosini vinse uno scudetto Allievi Nazionali nel 2002 in nerazzurro senza mai giocare da professionista nella squadra della sua città. (ANSA).