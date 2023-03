ALL. SIVASSPOR, Giochiamo contro una delle migliori

L'allenatore del Sivasspor, Riza Calimbay, è intervenuto ai microfoni di hensonhaber.com parlando così della prossima gara di Conference League contro la Fiorentina: "Penso sia ovvio che più avanti si va in una competizione e più il valore delle squadre si alza e noi giochiamo contro una delle migliori del torneo. Abbiamo studiato come giocano. Anche noi possiamo dire la nostra. Siamo una buona squadra, lo abbiamo dimostrando andando in Europa per il terzo anno di fila. Dobbiamo impegnarci al massimo per noi, per la Turchia e per i nostri tifosi. Soprattutto in questi giorni difficili è necessario che la nostra gente torni a sorridere, e il calcio può essere uno strumento. Per questo pensiamo di rappresentare non solo il Sivasspor ma tutta la Turchia".