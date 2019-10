ACERBI, E' un paradosso ma il cancro mi ha salvato

EX VIOLA MERLO, MANCA UN CENTROCAMPISTA "ALLA VERETOUT" Claudio Merlo, ex viola, in un'intervista al Brivido Sportivo ha parlato così della squadra di Montella: "Mi intriga l'idea di vedere Pedro al centro dell'attacco con Chiesa e Ribery sugli esterni. A centrocampo penso però che manchi... Claudio Merlo, ex viola, in un'intervista al Brivido Sportivo ha parlato così della squadra di Montella: "Mi intriga l'idea di vedere Pedro al centro dell'attacco con Chiesa e Ribery sugli esterni. A centrocampo penso però che manchi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 Ottobre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi