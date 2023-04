VIOLA, Commisso si gode la sua prima finale dal 2019

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport il presidente Commisso non sta davvero più nella pelle. Quella ottenuta nella bolgia del Franchi è stata la sua prima finale da quando, nel 2019, ha rilevato la Fiorentina dopo tanti anni di inseguimenti. In mezzo molte amarezze, il rischio della retrocessione e poi il risorgimento col ritorno in Europa. Sarà forse per questo che - in mezzo a 31mila tifosi in festa - il tycoon è stato il primo a voler levare in alto i calici: "Siamo contenti per questo risultato, i ragazzi hanno fatto una grande partita e la coreografia è stata spettacolare. Voglio ringraziare tutti, sono davvero contento. Speriamo di poter essere la grande rivelazione di questa stagione. Io ho tanti sogni nel cassetto ma la situazione dei ricavi è un problema per noi: non possiamo andare a prendere certi giocatori per poi fare la fine della Juventus che aveva 400 milioni di ricavi. I problemi che ha la “povera Juve” sono iniziati quando hanno preso Ronaldo e da lì sono arrivati dove sono oggi. Venti anni fa la Fiorentina è fallita, ma con me questo non accadrà mai". C’è da scommettere però che questa in Coppa Italia avrà tutto un sapore speciale, visto che per la prima volta Italiano si giocherà un trofeo che mai, né da giocatore né da allenatore, è riuscito anche solo ad avvicinare. E che avrà i suoi strascichi (positivi) anche nella prossima stagione visto che, con l’ultimo atto di Roma ormai in tasca, la Fiorentina ha strappato pure il pass per le nuove final four di Supercoppa, in programma in Arabia Saudita nel 2024.