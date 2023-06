VIOLA, 10 elementi in scadenza nel '24: tempo di scelte

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, a conti fatti sono addirittura dieci gli elementi della rosa che vedranno il proprio accordo chiudersi nel giugno 2024. Calcisticamente parlando, il tempo di un amen. Appurato dunque che la volontà di Rocco Commisso sia quella di confermare sulla panchina viola Italiano per molti anni, la sensazione al momento è che su tutti i giocatori in scadenza (tra i quali non figura più Biraghi, per il quale è scattata l’opzione fino al 2025) non potranno più essere adottate mezze misure: se la Fiorentina deciderà di credere (e investire) su alcune pedine ritenute chiave, il club procederà a rinnovi ad ampio raggio mentre in caso contrario l’estate in arrivo sarà il momento più opportuno per ristrutturare dalle fondamenta buona parte della rosa.