TUTTOSPORT, Per l'attacco piacciono sempre Nzola e Dia

La Fiorentina si radunerà per la prima volta al Viola Park il 12 luglio, con l’unico volto nuovo che per adesso sarà quello di Abdelhamid Sabiri. Come scrive Tuttosport, Firenze e ovviamente Vincenzo Italiano attendono un colpo in primis per l’attacco, un centravanti da doppia cifra: tanti i profili analizzati, i preferiti si confermano Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana, e M’Bala Nzola che il tecnico viola ha già allenato a Trapani e La Spezia. 16 gol il primo, 13 il secondo: questo è ciò che chiede il mister, la doppia cifra di reti.