REP. (FI), Da Amrabat a Nico e Kouamé: il punto sui rientri

Sono giorni di rientri in casa Fiorentina. Questa settimana, infatti, torneranno ad allenarsi in viola vari elementi. A partire da Sofyan Amrabat, che dopo Praga tutto avrebbe voluto fuorché partire in ritiro a Firenze. Ma sul suo conto, offerte vere e proprie non sono ancora arrivate.

Chi invece raggiungerà il Viola Park con un carico di adrenalina e tanta benzina da mettere durante tutta la stagione è Nico Gonzalez, si legge su la Repubblica (Firenze). L’argentino sa di essere importante per la Fiorentina, che sta cercando dal mercato un esterno mancino da far giocare a destra, per dirottare l’ex Stoccarda a sinistra, come piace a lui.

Altri nazionali che rientrano dalle vacanze sono Nikola Milenkovic e Christian Kouamé. Il serbo vive adesso un’estate tranquilla e si candida ad essere una colonna portante dei viola, mentre l’ivoriano è stato prontamente blindato per quest’estate. Certo, offerte arriveranno, perché il calciatore piace, ma Italiano stesso è stato chiaro: “Kouamé è quel giocatore che mi porterei sempre in guerra”. Morale della favola, il tecnico non avallerà mai un trasferimento a meno di offerte vantaggiose da un punto di vista economico per la società.