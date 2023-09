CASAMONTI, Normative vetuste. V.Park un'impresa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo essersi espresso già ieri sul tema, Marco Casamonti, architetto del Viola Park, torna a parlare delle problematiche burocratiche che intralciano l’iter dell’apertura. Questo il suo intervento di oggi a La Nazione: “Sono innesti contrari al principio ispiratore di un centro sportivo che non ha eguali in Europa e contempla proprio inclusività, contatto e condivisione, ma che contiamo di superare un passo alla volta fino ad arrivare a completare il Viola Park così come la Fiorentina lo ha sognato dall’inizio. Senza barriere”.

Conclude poi: “In Italia le normative sono vetuste e i tempi della burocrazia folli. Nonostante tutti i soggetti in campo, dal Comune di Bagno a Ripoli alla Soprintendenza, dal Genio Civile ai Vigili del fuoco meritino i nostri complimenti per lo sforzo e la collaborazione messi in campo, la parcellizzazione dei compiti dei vari enti non ha eguali in altri Paesi e questo allunga i tempi. Realizzare in così poco tempo da un terreno agricolo un gioiello come il Viola Park è stata comunque un’impresa che tutti ci riconoscono”.