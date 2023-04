MIRRI A RFV, Non sono preoccupato per giovedì. Samp...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex difensore viola, Roberto Mirri, oggi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Non sono preoccupato per giovedì, i passi falsi fatti ci possono stare, è un po' di fatica accumulata. La partita di giovedì è quasi archiviata e quindi è un impegno in meno, la partita contro la Sampdoria è quasi una formalità, loro non hanno più nulla da chiedere al campionato, dopo c'è una settimana per recuperare".

La fase difensiva ultimamente fa fatica: sette gol subiti in sette giorni, 36 reti incassate, la Fiorentina sta perdendo garanzie dietro.

"Ci sono delle disattenzioni, se prima prendeva pochi gol e ora di più non penso ci sia un problema in fase difensiva, ci sono solo più disattenzioni".

Un altro problema è che la Viola ha preso più volte gol dal rilancio del portiere. Ormai è uno schema degli avversari?

"Quello non è un problema ma una filosofia, è più rischioso avere la linea difensiva alta ma nel caso di recupero palla sei vicino alla porta. Sennò come un'altra filosofia è quella della Juve che aspetta più bassa ma fa meno gol. "La coperta è sempre troppo corta", dove ti copri da una parte ti scopri dall'altra".

Nell'occasione del gol del rilancio del portiere avversario, è colpa del difensore o del portiere?

"Un difensore che lascia rimbalzare il pallone è un difensore morto. In quell'occasione però ci sono dei fattori personali, è una frazione di secondo dove bisogna decidere cosa fare".

Ci può essere stato un difetto di comunicazione tra difensore e portiere?

"Ci può essere tutto, bisognerebbe essere in campo per capirlo. Si può fare meglio, pero lo sbaglio è normale. Come Italiano prepara le partite sulle squadre avversarie le altre lo fanno sulla Viola".

Come giudica i difensori della Fiorentina?

"Difensori da Fiorentina: c'è qualcuno più bravo e qualcuno un po' meno, ma la Viola per la rosa che ha sta facendo un buon campionato, magari per l'ottavo posto no, ma ancora è in corsa per arrivare dove è la sua dimensione,. Ricordiamo anche che manca una semifinale europea e quella di Coppa Italia da giocare, quindi sta facendo anche tanto".

L'Atalanta, diretta rivale della Fiorentina in campionato, ha giocato 15 partite in meno.

"Potevano essere comunque più vicini, ma l’Atalanta ci ha dimostrato di essere arrivata ad un livello alto e lo sta riuscendo a mantenere, mentre la viola è più ballerina sotto questo punto di vista".

Quarta è il difensore che sta rendendo meglio. Milenkovic doveva dimostrare qualcosa in più. È d'accordo?

"Milenkovic ci ha abituati a prestazioni più alte però ci sta anche una stagione sotto tono. Quarta sta facendo bene ma può migliorare come tutti. Bisogna sempre migliorare e non accontentarsi. Ha dimostrato anche di avere il piede e può lavorare per migliore in entrambe le fasi sia difensivamente che di costruzione".

Che ne pensa di Cabral?

"Per un difensore è un giocatore fastidioso. Se nel giro d poco sta riuscendo a cambiare il suo stie di gioco vuol dire che qualcuno glielo ha detto e va dato atto al mister e a lui che si è messo a disposizione. Poi è grosso, con un fisico imponente, ai miei tempi mi avrebbe dato fastidio un attaccante così".

Lei ha vinto una Coppa Italia Primavera e stasera ci sarà la quinta finale per la squadra di Aquilani. La Primavera che sta facendo cose grandiose.

"C'è un circolo di ragazzi quindi si capisce che non è solo un paio di annate buone. Si vede c'è la società dietro anche con uno scouting importante. Il peccato è che ora in Primavera ci sono un po' meno italiani, prima si trovavano due/tre stranieri, ora non è cosi. La qualità comunque si accetta, il problema è se a parità di qualità non si prenda l'italiano".