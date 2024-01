MARIANELLA A RFV, Vargas può anche sostituire Barak

FirenzeViola.it

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto da Riyadh ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio".

Ecco le sue parole in occasione della Supercoppa: "La Lega ha fatto una buona scelta a far giocare la Supercoppa fuori dall'Italia, anche se i tifosi sono stati penalizzati, perché il calcio italiano e le squadre italiane devono riprendere vigore ed è una bella occasione per iniziare a riavvicinarsi al livello di altri grandi campionati che ci hanno superato da diversi anni. Nico e Dodo sono tornati in gruppo, il gruppo è molto sorridente e sereno. La Supercoppa è l'eredità della stagione precedente quindi potrebbe giocarla Terracciano, il resto della formazione è difficile prevederlo e non so quale difesa potrebbe essere schierata. Con questi giocatori a disposizione adesso sarebbe meglio giocare con una difesa a tre, ma sarebbe difficile cambiare il modulo proprio in una partita così importante quindi prevedo la classica difesa a quattro. La Fiorentina ha un'altra possibilità per conquistare un trofeo, dopo le due finali dell'anno scorso per rimarcare ancora il grande lavoro svolto da Italiano nella passata stagione. Riguardo il mercato Vargas dell' Augsburg è un giocatore con buone caratteristiche e qualità, ma secondo me è una soluzione anche per sostituire Barak oltre che l'esterno. Può sostituire uno degli esterni ma il suo ruolo in verità è il centrocampista, fino ad ora infatti ha giocato a tre a centrocampo o dietro la punta".