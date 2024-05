VIRATA VIOLA SU GORETTI. GIOVEDÌ CONFRONTO DS-REGGIANA

FirenzeViola.it

Presto la Fiorentina potrebbe sciogliere le riserve sul dirigente che affiancherà Daniele Pradè per strutturare al meglio l’area sportiva. Roberto Goretti sarebbe in pole position per sostituire Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la sua candidatura nelle ultime ore avrebbe preso quota in maniera decisa. Se il club viola aspetterà la finale di Atene prima di uscire definitivamente allo scoperto, l’attuale ds della Reggiana avrà un confronto con la società granata a metà settimana (il giorno giusto può essere giovedì).

Un nome in prospettiva.

La sensazione, quindi, è che la Fiorentina intenda puntare su un profilo meno "ingombrante" dal punto di vista professionale, ma più giovane e comunque rodato se si pensa alla sua gavetta al Perugia di Santopadre, un presidente - a proposito di figure, in questo caso sì, ingombranti - totalitario. Sul potenziale innesto di Goretti pesa anche l’aspetto economico, poiché sarebbe un’operazione dai costi evidentemente contenuti. Da parte sua il classe 1976 ridimensionerebbe il proprio ruolo rispetto a quello attuale, puntando però su un chiaro salto di qualità professionale.

Macia & co defilati.

In questo senso scalerebbe in secondo piano la candidatura di Eduardo Macia, del quale si era tornati a parlare anche per via della sua conoscenza dell’ambiente fiorentino oltreché dello stesso Pradè (con cui è rimasto in ottimi rapporti) ma che rappresenterebbe un investimento di non poco conto. Il prezzo del suo ingaggio supererebbe addirittura quello del rinnovo del responsabile dell’area sportiva viola. Ancora più complicato immaginarsi che la Fiorentina punti sulla soluzione interna, promuovendo l’attuale talent scout Raffaele Rubino. In cima alla lista adesso c'è Goretti.