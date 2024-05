GRECIA, Scandalo biglietti: 1500 tolti all'Olympiacos

FirenzeViola.it

>In Grecia si parla di uno scandalo legato alla vendita dei biglietti per la finale di Conference League. SportDay riporta di un Olympiacos decisamente perplesso sull'assegnazione di alcuni tagliandi e delle suite dello stadio: Iakovos Filippousis, direttore esecutivo della federazione calcistica greca, non avrebbe ritenuto opportuno informare il Comitato Esecutivo su quali e quante fossero le suite, né su quando fossero state messe a disposizione degli interessati per la finale. In più lo stesso Filippousis avrebbe assegnato circa 1500 biglietti dati dalla UEFA all'EPO (federazione calcistica greca) alla società proprietaria dello stadio - l'AEK Atene - invece di metterli in vendita equamente.