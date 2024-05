Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sono già 10mila i biglietti venduti per assistere alla finale di Atene del 29 maggio contro l'Olympiacos al Franchi. i biglietti sono stati messi in vendita questo pomeriggio alle ore 15:00 con un costo simbolico di 5 euro in tutti i settori dello stadio.