GASPERINI, In finale il tifo dell'Italia: motivazione in più

Il tecnico dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League con il Bayer Leverkusen: "Quando arriva una finale così non puoi che essere felice del percorso fatto e speranzoso nel chiudere nel modo migliore - dice a Sky - C'è tanta gente che in questa occasione tiferà per noi perché rappresentiamo l'Italia. Sarà una motivazione in più".

Nei giorni scorsi ha detto che la Roma vi ha dato fiducia per affrontare la squadra di Xabi Alonso, è così?

"La Roma è andata vicino a portare la squadra in finale, il doppio confronto è stato in equilibrio. Di partite ne abbiamo giocate tante di importanti. Alcune non sono andate bene, come le finali, ma altre sono andate bene. Siamo abituati a giocare questo tipo di partite, solo che quando non arriva il risultato, dicono che non abbiamo esperienza"

In sala stampa ha poi risposto su quando è il momento buono per lasciare una squadra da allenatore: "Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro".