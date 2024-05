TUTTOSPORT, La situazione Italiano-Torino. Vanoli attende

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport sottolinea come le nuove parole di Urbano Cairo su Vincenzo Italiano, dispensate proprio a Firenze (LEGGI QUI) abbiano riacceso i riflettori sul tecnico in uscita dai viola. Il ds Vagnati ha già incontrato Italiano tra fine aprile e inizio maggio e l'allenatore ha avuto belle parole per il Torino mostrando le giuste motivazioni, ma ha chiesto tempo per poter valutare tutte le offerte ed opzioni sul tavolo.

Morale: tra un paio di settimane, dopo la finale di Conference (29 maggio) e il recupero Atalanta-Fiorentina (2 giugno), inizierà a svilupparsi anche l’effetto domino per quanto riguarda Italiano ma il quotidiano stabilisce un 10-15% di possibilità per un sì. Così si spiegano le accelerate per Vanoli fino a trovare un primo accordo.