ITALIANO, Futuro? Tireremo le somme dopo Atene. La finale...

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Vincenzo Italiano, insignito oggi del premio "Inside The Sport" nel corso del workshop promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e col patrocinio dell'Ussi, ha parlato dal palco rispondendo anche ad alcune domande sulla finale di Conference e sul proprio futuro:

Nel calcio contemporaneo è ancora più importante 'l'occhiometro' oppure gli strumenti hanno una valenza sempre maggiore?

"La parte più importante è sempre l'occhiometro, che è quello che cerca di individuare tutto. Abbiamo però bisogno anche degli strumenti, noi abbiamo tre partite a settimana, dobbiamo monitorare i ragazzi, le loro energie. In due anni abbiamo giocato 120 partite. Poi però vale l'occhio e la percezione dell'atleta, quello che può dare e il suo recupero".

Cosa vi ha lasciato la scomparsa del dg Barone e quanto sarebbe importante potergli dedicare un trofeo?

"È chiaro che è stato un bruttissimo momento per tutti noi, soprattutto perché lo vivevamo quotidianamente. Ogni giorno cerchiamo di trovare quell'energia e quella forza per dare una soddisfazione a lui e la sua famiglia, sono convinto che ci darà una spinta per questa finale. Poi penso che la città di Firenze meriti un trofeo. Possiamo rifarci, abbiamo avuto la possibilità di arrivare di nuovo in fondo a questa competizione dopo la delusione dello scorso anno. Vogliamo arrivarci con maggiore attenzione perché i dettagli faranno la differenza".

Quanto è difficile battere l'Olympiacos?

"La preoccupazione c'è perché le finali sono decise da dettagli che possono farti vincere o perdere. Loro hanno grandissimo carattere, hanno superato l'Aston Villa. Sarà tosta e complicata. Abbiamo bisogno ancora di punti in campionato contro il Cagliari e poi penseremo alle strategie per la sfida di Conference dove se sbagli ti fai male".

Cosa ci può dire sul suo futuro?

"Il futuro di ogni singolo tesserato passa in secondo piano, la concentrazione per questa finale è l'unico pensiero, poi si tireranno le somme".