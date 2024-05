SARRI, Sul futuro: "Viola? Mi cercò. Io disponibile"

Si è tenuta questa mattina, presso il cinema Astra di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma il 24, 25 e 26 maggio presso ai campi sportivi della Floria Gafir e dell’U.S. Affrico. Tra i volti noti presenti all'evento, era presente anche Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, che ha parlato così del suo futuro: "Qualche anno fa mi cercò la Fiorentina, ma mai in queste ultime sessioni di mercato. L'unico modo per andare a lavorare a Firenze sarebbe quello di andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre.

Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e non ho preclusione verso nessuno: non cerco la Champions o altro. A questo punto della mia carriera non mi interessano molti discorsi mediatici".