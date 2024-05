PRATALI A RFV, Sarri-Viola l'ideale. Italiano, gran lavoro

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra", l'ex difensore di Empoli e Torino Francesco Pratali ha detto la sua sul momento della Fiorentina, nella settimana in cui la squadra di Italiano si gioca tutto in campionato e in Conference League.

Intanto partiamo dall'autocandidatura di Sarri: come l'ha letta?

"Il mister vuole portare avanti un progetto a medio-lungo termine di due-tre anni ed è sempre stato attaccato, per fede calcistica, ai colori viola. Non gli interessa a tutti i costi la Champions per cui credo che un eventuale approdo a Firenze sarebbe per lui ideale. Sarri non è ingombrante, è un allenatore "da campo" che ama fare il tecnico vecchio stampo. Meno si occupa di tutto il contorno e meglio è".

Invece della stagione viola che idea si è fatto?

"Un allenatore che porta la Fiorentina in due finali europee consecutive va solo elogiato. Ripeto, la Fiorentina... non il Milan o la Juventus. Adesso vedremo come andrà la finale di Atene ma penso che il suo triennio sia destinato ad essere ricordato come positivo".