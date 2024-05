SERIE A, Cagliari-Fiorentina si giocherà giovedì sera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca ormai solo l'ufficialità ma tutto fa pensare che Cagliari-Fiorentina, 38esima giornata di Serie A, si giocherà di giovedì. Come anticipato ieri, la Lega Serie A svelerà oggi i giorni e gli orari delle ultime dieci partite della stagione, al netto del recupero tra Atalanta e Fiorentina già programmato per il 2 giugno, ma ha scelto: come riporta TMW, la partita verrà programmata per giovedì alle ore 20.45, in modo da dare modo ai viola di avere poco meno di una settimana di tempo per preparare la finale di Conference League contro l'Olympiacos, in programma per mercoledì 29 maggio ad Atene.

Le sfide salvezza si giocheranno tutte e tre domenica alle 20.45, anche se ci sarà un asterisco, visto che se il Verona dovesse salvarsi oggi contro la Salernitana la gara contro i campioni d'Italia verrebbe anticipata alle ore 18.