Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "La Coppa e poi addio. Gonzalez vuole la Viola in paradiso, poi sarà Premier".

La Nazione: "L'occhiolino di Maurizio"

Corriere Fiorentino: "Un nuovo sogno. Ufficiale il maxischermo per la Conference: come un anno fa, chi non andrà in trasferta potrà viversi (per 5 euro) la finale al Franchi".

Corriere dello Sport - Stadio: "Italiano vero. Tre finali, sei semifinali, 54 gare a stagione: la firma di Vincenzo".

Tuttosport: "Cairo: «Forza Fiorentina»" e "Torino, accordo con Vanoli. Variabile Italiano".

la Repubblica (Firenze): "Capitan Biraghi, un futuro da scrivere aspettando la rivincita".