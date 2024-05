FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Penultimo allenamento prima della partenza per Cagliari per la Fiorentina che oggi si ritroverà alle ore 11 al Viola Park per la seduta guidata regolarmente da Vincenzo Italiano. Da valutare le condizioni dei tanti acciaccati viola a poco più di una settimana dalla finale di Conference League. Domani sarà il turno del media-day con allenamento aperto ai media e conferenze stampa in vista di Atene.