SKY, Vari club italiani su Zaniolo: Fiorentina su tutti

Come riportato da Sky Sport Nicolò Zaniolo si è infortunato nella penultima giornata di Premier League e dovrà quindi saltare l'Europeo. Domani, mercoledì 22 maggio, l'ex Roma si opererà e poi inizierà la riabilitazione in vista della prossima stagione, in cui potrebbe tornare a giocare in Italia. Zaniolo, infatti, è cercato da diversi club italiani, su tutti la Fiorentina.