QUI CAGLIARI, Oggi in campo: turnover contro i viola?

Il Cagliari torna in campo. Dopo la sbornia-salvezza, la squadra rossoblù riprenderà la preparazione questo pomeriggio in vista della sfida di giovedì alla Unipol Domus (20.45) contro la Fiorentina, ultima gara di campionato. Potrebbe essere l’occasione per Ranieri di schierare quei giocatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione, dando così un po’ di riposo a quelli come Mina che hanno stretto i denti fino alla fine. Sempre out gli infortunati Makoumbou e Jankto, giovedì potrebbe essere concesso qualche minuto a Mancosu.