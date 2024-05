FEMMINILE: UNA STAGIONE ALLA DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE, E NON È ANCORA FINITA!

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

Cinque sconfitte e tre pareggi, con un bottino misero di tre punti. Questo è il verdetto che giunge al termine della poule scudetto peggiore della storia della Fiorentina Femminile. Una seconda parte di stagione da incubo se paragonato a quanto fatto nel corso della regular season. A partire dalla sconfitta di Sassuolo sul finale – che poteva essere relegabile a incidente di percorso – la squadra gigliata non ha più saputo rialzarsi ed il termine vittoria si è letteralmente dileguato dal vocabolario della formazione femminile toscana. Per fortuna che il divario di tredici punti dall'Inter Women, principale inseguitrice in chiave terzo posto per un'eventuale ingresso in Champions League, non è stato possibile da recuperare. L'ultima parte di questo campionato però ha innescato una serie di campanelli d'allarme in casa viola e, molto probabilmente, a luglio ci saranno dei cambiamenti sostanziali.

Se fino a qualche mese fa il rinnovo di contratto col coach Sebastian De La Fuente sembrava cosa fatta, dopo l'umiliante 5-0 subito al Tre Fontane contro la Roma campione d'Italia qualche domanda è lecito farsela. Il tecnico ha perso completamente il controllo della squadra nel momento in cui è iniziata questa seconda fase del campionato femminile. Eppure, dall'esterno, non sembra intravedersi un'aria pesante. Ma le prestazioni di diverse calciatrici e il fatto che le scelte dell'allenatore non sembrano più in grado di incidere aprono diversi interrogativi su quello che sarà il destino dell'ex guida tecnica di Como e Inter.

Non dimentichiamoci che il contratto dell'argentino scadrà il prossimo mese di giugno. Se la decisione di non proseguire con lui in panchina sia stata già presa spiegherebbe in parte le prestazioni opache delle ultime settimane. Rimane tuttavia l'ultimo atto prima di chiudere la stagione, e cioè la finale di Coppa Italia Femminile che sarà disputata a Cesena il prossimo 24 maggio. Certo se la gara di ieri l'altro contro la Roma era un anticipo di quello che potrebbe aspettarci in Emilia Romagna, le previsioni non sono certo a favore delle viola. Tuttavia, essendo una partita secca, potrebbe succedere di tutto e se la Fiorentina deciderà di fare quadrato come fatto durante il corso della regular season di sicuro le giallorosse non partiranno vittoriose a prescindere. Tutto dipenderà dalla volontà delle ragazze gigliate – e del loro tecnico – di chiudere in maniera dignitosa una stagione degna fin qui del protagonista del racconto di Robert Stevenson, Dottor Jekyll e il suo alter ego mister Hyde.

A pesare molto sul bilancio di questa squadra – siamo costretti a sottolinearlo nuovamente – è l'assenza della società. Dopo la morte di Joe Barone è venuta a mancare la figura di riferimento per il settore femminile e nonostante le promesse di Rocco Commisso di rimediare quanto prima possibile a tali mancanze, ancora non si riesce a capire chi si stia occupando da vicino della squadra femminile gigliata. E in un momento così critico e così particolare della stagione e con una finale di Coppa Italia da disputare, tale assenza si sta facendo sentire e non poco. Rimangono da chiarire anche le posizioni degli attuali dirigenti che, settimana dopo settimana, sembrano allontanarsi per poi riavvicinarsi ai ranghi della società. Una confusione che non giova alla squadra né tantomeno a chi la vive dall'esterno.

L'unica cosa certa in tutto questo è che la Fiorentina, seppure in ritardo, sta sicuramente lavorando in vista della stagione che verrà e le novità che dovranno essere inserite saranno comunicate nel momento in cui la stagione volgerà al termine. Tutte le energie psicofisiche ora dovranno essere concentrate sulla finale di Coppa Italia Femminile. Vedremo se la Fiorentina sarà in grado di regalarsi un'ulteriore gioia dopo aver festeggiato il ritorno nell'Europa calcistica femminile. Di sicuro, nonostante il finale sia stato un vero e proprio incubo, non si può dire che l'annata della squadra viola non sia stata comunque positiva.