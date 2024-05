PRECEDENTI UEFA, Fiorentina imbattuta in Grecia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cinque sono i precedenti tra la Fiorentina e le squadre greche nelle competizioni UEFA. Come ricorda la pagina Museo Fiorentina, l'incontro più recente risale ai gironi di Europa League del 2014 e del 2016 contro il PAOK Salonicco. La squadra bianconera, recentemente sconfitta dal Club Brugge in questa Conference League, affrontò prima la formazione guidata da Montella e poi quella di Paulo Sousa, a distanza di due stagioni.

Nell'edizione 2014-15, il PAOK ottenne un solo punto al Franchi, dopo una sconfitta casalinga per 1-0 firmata da Vargas. La stagione 2016-17 vide invece un bilancio differente: i viola infatti ottennero uno 0-0 in trasferta, ma subirono una sconfitta interna per 2-3, nonostante le reti di Bernardeschi e Babacar.

Oltre a questi doppi confronti, c'è da ricordare un altro scontro in Coppa UEFA nel 2007, quando i gironi erano composti da cinque squadre e le formazioni si affrontavano una sola volta. In quell'occasione, contro l'AEK Atene, nel cui stadio si disputerà la finale di Conference League, i viola riuscirono a strappare un pareggio in Grecia grazie a Osvaldo che firmò l'1-1, fondamentale per proseguire il cammino interrotto solo in semifinale ai rigori contro i Rangers.

Dunque, ricapitolando, la Fiorentina ha mantenuto un perfetto equilibrio negli scontri contro le squadre greche, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Ma in Grecia, teatro della prossima finale, i viola sono ancora imbattuti.