AG. DOSSENA, Futuro? Parleremo con il club, siamo sereni

Il difensore del Cagliari Alberto Dossena giovedì non sarà della partita contro i viola visto che è stato squalificato. Entrato nel mirino della Fiorentina, soprattutto se Quarta dovesse andare via, oggi il suo agente Michele Bianchini della scuderia Pastorello ha parlato del suo futuro: "Godiamoci questa salvezza, poi parleremo con la società. Per ora non c'è nessun pensiero, siamo tutti sereni e tranquilli, soprattutto Alberto. La squadra ha sempre creduto nel mister, gli vogliono tanto bene perché è una persona che si fa voler bene, trasmette tranquillità e lo spogliatoio lo vuole ancora".