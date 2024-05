ERIKSSON, Sarò all'Olimpico per vedere Lazio-Sassuolo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sven-Goran Eriksson sarà all'Olimpico per la sfida tra Lazio-Sassuolo, domenica 26 maggio. L'ex allenatore, tra le varie squadre anche della Lazio, ha parlato a TV Play confermando la sua presenza a Roma per l'ultima di campionato: "Penso di essere a Roma domenica. Quando allenavo la Lazio mi svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare". Poi, un ricordo sulla sua Lazio, riferisce Sky Sport: "Parliamo di una squadra di campioni.

Tutti accettavano le mie scelte, eravamo uno squadrone. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99". Eriksson è poi tornato a parlare dell'affetto degli appassionati a seguito dell'annuncio sulla malattia: "Sentire l'affetto dei calciatori che ho allenato e rincontrare i tifosi è davvero bellissimo: mi piace tanto" (ANSA).