ITALIANO, Bilancio in viola: 162 partite e obiettivi raggiunti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lungo pezzo sui tre anni di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina a cura del Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani. Il quotidiano ricorda gli eventi principali della sua avventura a Firenze, tra i 17 gol di Vlahovic poi ceduto alla Juventus fino a tutti gli attaccanti che hanno provato a sostituirlo con scarsi risultati. Per due anni e mezzo la sua Fiorentina ha giocato senza un centravanti da almeno 10 gol a campionato.

Il quotidiano spiega di aver scelto questo momento per fare un bilancio di Italiano a Firenze perché così si può analizzare senza l'enfasi della finale di Atene. Saranno 162 le partite giocate alla fine in tre anni, una media di 54 a stagione. Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti anche perché la rosa della Fiorentina, scrive il giornale, non è certo più forte di quelle che le stanno davanti. In più nelle coppe ha sempre fatto bene.

Dal punto di vista tattico ad Italiano è mancata la capacità di far chiudere la squadra come accaduto solo pochissime volte, magari con una difesa a tre che raramente si è ripetuta. Di giocatori ne ha fatti crescere pochi, se non Terracciano tra i pali. Ma in definitiva i tre anni di Italiano si chiudono con un segno decisamente positivo. Ha lasciato un gruppo con buone prospettive che ora tocca alla società migliorare, se vuole migliorare