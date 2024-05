GUFFANTI A RFV, Non solo El Kaabi. Ecco i pericoli dell'Olympiacos

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Riccardo Guffanti, scout nonché esperto di calcio greco ha preso parte alla trasmissione “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola dando un’approfondita analisi dei prossimi avversari dei viola in finale di Conference League. Ecco le principali dichiarazioni:

Sulla finale: “È una squadra che giocherà in casa; Italiano dovrà gestire dal punto di vista mentale i propri giocatori. È ovvio che, dal punto di vista della pressione, qualcosa penda dal punto di vista dei greci. Dal punto di vista dell’organizzazione tattica, ma soprattutto tecnica, la Fiorentina ha dei valori superiori.

Su El Kaabi: “È esploso adesso: su trenta partite ha fatto 18 gol in campionato, con una media di concretezza elevatissima. Si parla di un giocatore del '93, non anziano ma già trentunenne. La Fiorentina deve temerlo. La squadra greca ha però anche Alexandropoulos, un 2001, giocatore che potrebbe anche approdare in Italia. C'è un altro giocatore al quale la Fiorentina deve fare attenzione, Jovetic, che a Firenze è conosciuto, ma anche Masouras. Anche lui è seguito in Italia, giocatore nato come attaccante esterno che adesso, maturando con l'età, è diventato un quinto di fascia. È molto pericoloso quando si trova in fase offensiva perché ha ancora la facoltà di fare gol, un po' come il Candreva della situazione".

Su Mendilibar: “Un altro fattore che aiuta molto i greci è l’allenatore. Il pubblico greco ha bisogno di essere sempre coinvolto, e in questo caso il tecnico spagnolo è bravo nel far giocare bene la squadra e nel cercare di chiudersi”.

I punti deboli degli avversari: "La partita si giocherà molto sui duelli. Se il centrocampo è molto compatto, uno dei loro punti deboli è la difesa. Se la Fiorentina è capace di prendere metri dal punto di vista del gioco, allora potrà approfittarne"

