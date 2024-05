RANIERI, Possibile resti a Cagliari anche non da tecnico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Cagliari aspetta e spera, Ranieri medita”. Così titola stamattina Tuttosport nelle pagine interne a proposito dei prossimi avversari della Fiorentina reduci da un'insperata salvezza. Giulini ha già confermato il ds Bonato e al tecnico ha dato libertà di decidere. Secondo quanto riferito dal quotidiano, in attesa di capire se l’allenatore rossoblù sceglierà di prolungare la sua avventura sulla panchina cagliaritana, il suo futuro potrebbe essere a prescindere in Sardegna. Il mister avrà sicuramente un posto in società, se da capo allenatore o responsabile dell’area tecnica è al momento tutto da verificare.