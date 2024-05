GORETTI, In pole per sostituire Burdisso: il punto di FV

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

Presto la Fiorentina potrebbe sciogliere le riserve sul dirigente che affiancherà Daniele Pradè per strutturare al meglio l’area sportiva. Roberto Goretti sarebbe in pole position per sostituire Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la sua candidatura nelle ultime ore avrebbe preso quota in maniera decisa. CLICCA QUI per leggere la notizia di FV.