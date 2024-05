BAIANO A RFV, Sarri vicino ai viola già prima della Lazio

FirenzeViola.it

Francesco 'Ciccio' Baiano ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', commentando l'ipotesi di Sarri alla Fiorentina: "Se dipendesse da Sarri sarebbe già fatta, ma non da adesso: già prima della Lazio c'era la possibilità e non è da oggi che dice di essere simpatizzante della Fiorentina. Ritiene Firenze una piazza molto ma molto importante. Arrivare in una squadra che è andata in Champions è bello, ma trovare una squadra che invece è arrivata in due finali di Conference è più semplice perché si può alzare l'asticella. Io ne parlai con lui prima che andasse alla Lazio e c'erano tante chance".

Lei vede avanti Aquilani?

"Credo che la scelta sia già stata presa al 90% e dalle notizie che ho penso che sarà Aquilani per tanti motivi. Poi magari saranno altri nomi..."

Pensa che oggi sia diversa la situazione per Sarri?

"Anche prima era una grande opportunità che la Fiorentina non ha colto. Il fatto che Sarri sia libero e poi si prende un'altra scelta come Italiano, significa non sfruttare un'occasione. E per questo non penso che oggi i piani della Viola siano di andare a prenderlo: si tratta di un altro errore. Nel calcio di oggi si danno squadre ad allenatori che non hanno mai allenato...".