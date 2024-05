TMW, Fiorentina su Boloca e Pinamonti del Sassuolo

FirenzeViola.it

TMW scrive che c'è anche la Fiorentina sulle tracce di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che non resterà a Reggio Emilia con la retrocessione in Serie B. Pinamonti è il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Domenico Berardi: ha altri tre anni di contratto a 2.4 milioni di euro netti a stagione. Torino e Fiorentina sono solo due dei club che si sono recentemente informati per un calciatore che, adesso, ha una valutazione che si aggira sui dieci milioni di euro. Dovesse il Sassuolo cederlo a questa cifra, ridurrebbe quasi del tutto la minusvalenza in virtù degli ammortamenti maturati negli ultimi due anni.

Ma non solo: la Fiorentina ha messo gli occhi su Daniel Boloca. Da qualche tempo il nome del centrocampista classe 1998 viene accostato al Bologna. Su Boloca si sta muovendo allo stesso tempo anche la Fiorentina.