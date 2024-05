CHIARUGI A FV, Questa società merita un trofeo. Finale? Speriamo in un po' di fortuna

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente dalla cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini”. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "La gara di Cagliari può darci serenità visto che i sardi sono già salvi e sono contento per Ranieri. La Fiorentina ha fatto un grande lavoro, è arrivata in semifinale di Coppa Italia, poi in finale di Conference League. Speriamo anche in un po' più di fortuna. Questa volta mi sembra che tutti, dall'allenatore ai giocatori, hanno capito il momento della società. Abbiamo visto Nzola rinascere, mi sembra che tutti i giocatori abbiano una bella responsabilità.

Questa società merita un qualcosa di importante. Sono convinto che i nostri tifosi si faranno sentire più di quelli dell'Olympiacos. La concentrazione in finale sarà fondamentale. Se sono arrivati tutti a quel punto vuol dire che hanno remato nel verso giusto, a partire dall'allenatore. Dopo Cagliari bisogna concentrarsi in quella che è una gara determinante, anche per il futuro dei giocatori che possono farsi vedere in palcoscenici importanti".