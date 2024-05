ROGGI A FV, Risultati danno ragione a Italiano. Sarri...

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

L'ex Fiorentina e procuratore Moreno Moggi ha parlato direttamente dalla cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini”.Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Questa stagione mi ha soddisfatto ampiamente. L'ottavo posto va confermato, la finale raggiunta, credo che fino ad ora sia stato un percorso molto positivo. I risultati per ora danno ragione a Italiano e al suo gioco. Se andrà via sarà una perdita per la Fiorentina. D'altra parte nei tre anni che ha fatto così ha fatto sempre meglio, più di così è dura. Se mettesse anche la ciliegina sulla torta sarebbe apoteosi".

Su Aquilani: "Mancini non aveva mai allenato in Serie A e ha vinto la Coppa Italia. E' difficile dire se è un azzardo o meno. Secondo me è difficile stabilire a priori se è meglio un giovano o uno già formato".

Su Sarri: "Vuole un progetto sul quale lavorare indipendentemente dagli obiettivi, che non siano necessariamente la vittoria di un campionato o la qualificazione alla Champions League".

Palladino le piace? "E' un ottimo allenatore, ha fatto molto bene e a Monza ha dimostrato tutto il suo valore".