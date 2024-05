CONFERENCE, Marea viola. Il Franchi verso il sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La marea viola è pronta a mettersi in marcia in vista della finale di Conference, scrive stamani La Nazione. In barba alle difficoltà logistiche per raggiungere Atene, saranno oltre 9.000 i fiorentini al seguito dei ragazzi di Italiano, restano in vendita solo poche decine di biglietti entro le 17 di oggi. Eventuali codici residui saranno gestiti presso il Fiorentina Point. Parallelamente va avanti l’organizzazione per seguire anche la partita da Firenze. Da giorni ufficiale l’apertura del ‘Franchi’ come accadde dodici mesi fa per la finale contro il West Ham.

Da ieri è iniziata anche la vendita dei biglietti, al costo di 5 euro. E il boom è stato immediato. In sole tre ore di vendita sono stati venduti 10.000 tagliandi. Entro pochi giorni anche il Franchi si avvicinerà al sold out.