GIAMMARIOLI A RFV, Ho visto crescere Goretti. Scelta di prospettiva

Il dirigente Stefano Giammarioli ha parlato oggi a 'Chi si compra', in diretta su Radio Firenzeviola, partendo da un ragionamento sul management della Fiorentina: "Con Goretti abitiamo vicini e ci conosciamo da anni, l'ho visto crescere soprattutto professionalmente e abbiamo un bellissimo rapporto. È una persona molto seria. Vedo molte società in Serie A che stanno facendo la scelta di affiancare dirigenti giovani ad altri più esperti perché significa anticipare prospettive future: Roberto da anni vede la B e la C e si vede tantissime partite dal vivo. Secondo me la Fiorentina fa questa scelta per arrivare su giocatori su cui la società non riusciva ad arrivare. Goretti ha lavorato in piazze importanti: credo che sia una scelta soprattutto di prospettiva".

Ma vede differenze nelle esperienze che ha avuto e nel ruolo che avrebbe alla Fiorentina?

"Tutto nasce dall'impostazione societaria. Se Pradè continua ad essere centrale credo che Goretti sia solo un supporto e la gestione resta nelle mani di Pradè. Poi come succede a tanti prima o poi bisogna cominciare e un giovane come lui, che ha lavorato benissimo in situazioni meno prestigiose, può lavorare bene. Ma tutto dipende dall'impostazione della società, lo ripeto. Poi Goretti potrà entrare in maniera più lenta nel meccanismo della Fiorentina. Oggi per un direttore sportivo da solo è dura".

