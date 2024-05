BUCCHI A RFV, Goretti tra i migliori in Italia nel suo ruolo

FirenzeViola.it

Cristian Buchi, allenatore ed ex attaccante di Serie A è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Viola Amore Mio” parlando soprattutto d’attacco viola, ecco le sue parole:

Sul Bilancio di Italiano: "Lo considero un bilancio ottimo, il merito di Vincenzo è stato quello tecnico-tattico. In alcuni momenti ha rivisto alcune cose. Il percorso suo, la sua evoluzione della Fiorentina partendo dalla gestione tecnica, è stato eccellente. Ha ancora una finale da giocare".

Sulla possibilità di fare meglio in campionato: "Il miglioramento di quest’anno doveva passare dall’arrivo di giocatori più forti di quelli che c’erano prima. Non credo, vedo soprattutto problemi in fase realizzativa; con un vero bomber davanti, la posizione in classifica sarebbe stata differente".

Su Nzola: "È differente giocare a Trapani, a Spezia e a Firenze. La piazza di Firenze ha richieste e pressioni differenti. Quando è arrivato Nzola, si è pensato fosse un "riempitivo", un giocatore che faceva i compiti che gli chiedeva Italiano. Tuttavia, non penso che Nzola fosse il predestinato per cambiare le sorti dell’attacco viola. È vero però che se non è una garanzia nemmeno come alternativa, allora è possibile che ci possa essere un ridimensionamento in campionato. Servirebbe un giocatore che possa finalizzare e trasformare la mole di gioco viola. Beltran è stata una scommessa; il giocatore è di livello, e l’allenatore è stato bravo ad esaltarlo al massimo arretrandolo".

Su Goretti: "È una persona ancora giovane dal punto di vista anagrafico, ma con un curriculum lungo. Mi ha sorpreso finora che Roberto non sia stato ancora proposto in Serie A. È uno dei migliori in Italia. A Cosenza si è salvato, e anche nelle altre piazze ha fatto bene. Penso che possa fare al caso della Fiorentina".

