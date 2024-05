MERCATO, Occhi su 2 giocatori del Sassuolo: i nomi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che non resterà a Reggio Emilia con la retrocessione in Serie B. Oltre a lui la società viola avrebbe messo gli occhi anche su Daniel Boloca. Da qualche tempo il nome del centrocampista classe 1998 viene accostato al Bologna. Su Boloca si sta muovendo allo stesso tempo anche la Fiorentina. CLICCA QUI per leggere la notizia completa.