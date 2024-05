BERARDI, Ai ferri corti col Sassuolo: ci (ri)pensa la Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che la Juventus non ha smesso di pensare a Domenico Berardi neanche dopo l'infortunio al tendine d’Achille. Un pallino bianconero che non arrivò a Torino perché a Carnevali non piacque l'approccio di Giuntoli nei confronti della sua stella, ora però la situazione è ben diversa. Ai tifosi del Sassuolo non è andata giù la decisione di Berardi, che ha scelto di non presentarsi allo stadio nella gara eponima della stagione, contro il Cagliari, preferendo dedicarsi al Gran Premio di Imola.

Se fossero servite ulteriori indicazioni circa la separazione “di fatto” con il mondo neroverde, questa ne è stata la conferma plastica e incontrovertibile. Sembra dunque destinato a lasciare Reggio Emilia ma la Juventus vorrà valutare il recupero dall'infortunio e poi provare a convincere il Sassuolo a cederlo ad un prezzo di sconto.