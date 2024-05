GORETTI, Ad un passo dai viola con accordo biennale

FirenzeViola.it

Proseguono le manovre in dirigenza per sostituire il dt Nicolas Burdisso che lascerà la Fiorentina a giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola ha individuato il successore: in pole c'è Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Reggiana con cui avrà un incontro nelle prossime ore. Goretti è ormai ad un passo dall’entrare nell’area sportiva del club viola, con cui è destinato a firmare un accordo biennale. Da ricordare che, in qualità di d.s. della Reggiana, Goretti, classe 1976, ha ottenuto la promozione dalla Serie C alla B per poi conquistare la salvezza.

