M. ORLANDO A RFV, Quarta può diventare un regista

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola della trasferta di Cagliari: "La cosa positiva è che il Cagliari si è salvato, quindi faranno festa e affronteranno la partita in modo diverso. Se avessero avuto bisogno di punti sarebbe stato difficilissimo. Io porterei tutta la rosa, se Bonaventura avesse bisogno di fare mezz'ora per valutare com'è la situazione lo farei giocare. C'è una grande possibilità di vincere e conquistare punti, cosa che fa bene alla classifica e permette di dare minutaggio a chi ne ha bisogno".

Che idea si è fatto dei greci?

"Ho visto che sono leggeri in difesa e, anche se contro l'Aston Villa hanno difeso bene il vantaggio, dietro concedono. Di sicuro attaccano tanto, ma la Fiorentina sulla carta è più forte".

Dobbiamo temere le lacune difensive?

"Quarta in area ha qualche difficoltà di posizionamento e poi ha l'autorizzazione di partecipare al gioco, il problema è che poi deve essere protetta la sua posizione. Contro il Napoli ha concesso un gol ingenuo a Rrahmani. Se qualcuno intende spostare l'argentino davanti alla difesa ci sta, potrebbe diventare un regista davanti alla difesa di questi moderni".