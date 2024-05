SCHMIDT A RFV, Rifare il Franchi così è uno scandalo. Non ci sono tutti i soldi e la situazione parcheggi è grave

Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi nonché candidato a sindaco di Firenze per il centrodestra, ha parlato in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "C'è polemica" per fare il punto sul futuro del Franchi: “Non ci sono tutti i soldi. Un po’ li ha messi il governo, non il Comune di Firenze, ma non bastano per coprire tutte le spese. Purtroppo si è deciso di rifare lo stadio attuale, è chiaro che ora bisogna chiudere una parte come la Curva Fiesole. È una cosa grave fatta dal sindaco attuale, gestendo male anche i tempi dei lavori. E ora ne pagano il costo tutti, i fiorentini e i tifosi”.

Nardella ribadisce spesso che se non ci fosse stato lui, il Franchi avrebbe fatto la fine del Flamino.

“È un vero scandalo. Nasce dall’ideologia che la politica deve mettere le mani su tutto. È un approccio che corrisponde a ideologie del passato. È stato un grandissimo errore della giunta uscente e non è accettabile, purtroppo ora siamo tutti vittime di questa situazione. Dai giocatori ai cittadini, perché lo stadio verrà rifatto coi soldi pubblici”.

Qualora vincesse, che cosa proporrebbe?

“Bisogna trovare una soluzione insieme. La politica non può decidere al posto della Fiorentina o dei tifosi. Bisogna avere una sinergia, senza che nessuno dica bugie. Se non si riuscisse a trovare la parte restante dei soldi mancanti lo stadio farebbe davvero la fine del Flaminio. Essendo monumento nazionale, è chiaro che il Franchi debba essere restaurato, ma sarebbe stato molto meglio costruirlo con i soldi della società in un altro luogo”.

Si metterebbe a cercare un'altra sede per il nuovo stadio?

“Sono sempre stato per una città policentrica, e riguarda anche l’offerta sportiva. Dobbiamo valutare insieme alla società tutte le ipotesi che ci sono e scegliere la più ragionevole. Ognuno porta al tavolo la sua esperienza, sarebbe sbagliato dire adesso “Io farei così o cosà”. È un qualcosa da sviluppare insieme alla società”.

Si sente di dire qualcosa ai cittadini di Campo di Marte?

“Mentre l’idea futura dello stadio va sviluppata con la società, era compito del Comune gestire la situazione parcheggi. Che è grave da anni per gli abitanti di Campo di Marte, è una questione da affrontare prima di tutto. Perché qualsiasi cosa accada, il pacchetto parcheggi è urgente per il quartiere. È un peccato non sia stato fatto nulla in questi anni, è inaccettabile”.

Guarderà la finale di Conference?

“Ci sono grandi speranze. I fiorentini non pensano assolutamente al Tour de France che partirà a Firenze, ma alla grande finale di Atene".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO