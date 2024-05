MPASINKATU A RFV, Consiglio Laurienté. Nzola decisivo

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, esprimendosi su vari temi. Ha toccato, oltre alla finale di Atene, anche il prossimo mercato della Fiorentina, sia sul fronte allenatore che giocatori. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul mercato dal Sassuolo retrocesso: "Lauriente quest’anno non ha fatto bene come l’anno scorso, ma rappresenta bene i giocatori del calcio moderno. Se devo fare un investimento forte, lo faccio su di lui. Berardi lo valuto 15 milioni; dopo la retrocessione del Sassuolo, il suo valore si è abbassato di 20 milioni".

Sull’Olympiacos:"El Kaabi è un giocatore d’esperienza; quando tutto gli gira bene, è normale averne paura. Tuttavia, la Fiorentina è più forte. Se gioca come al suo solito, può benissimo portare a casa il trofeo, nonostante l'ambiente non a favore. Anche Podence è pericoloso. Dietro, la loro difesa ha magari dei problemi sul centro-destra e possono concedere; lì potrebbe avere un ruolo importante Kouamé. Ma l’importante è essere decisivi nei momenti topici, e in questo caso vedo bene Nzola. Lo dico adesso: può essere decisivo. Alla fine, la Fiorentina ha più soluzioni. Belotti può stancare la difesa avversaria e Nzola può entrare e segnare. Tutti gli attaccanti comunque sono in grande forma, e questo è l’importante".

Su De Zerbi come possibile nuovo tecnico: "Sicuramente De Zerbi è un allenatore importante. Da come sta parlando, penso che se torna in Italia ha più possibilità di andare al Milan, anche se la Fiorentina è ancora alla ricerca di un allenatore. Allenare la Fiorentina sarebbe sicuramente un passo in avanti in Italia rispetto al Sassuolo per De Zerbi. Perché non prendere Baroni? Giusto, dopo aver fatto un miracolo con il Lecce, l'ha fatto anche con il Verona".

