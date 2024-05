COR.SPORT-STADIO, In pole c'è Palladino. Poi Vanoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, il primo nome per la successione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina è Raffaele Palladino, pronto a salutare Monza dopo la seconda stagione in Serie A. Il tecnico 40enne è in cima alla lista per via dei requisiti: è giovane, talentuoso e con esperienza in A, oltre ad essere un aziendalista e scaltro nelle decisioni tattiche più scomode. Un altro nome è quello di Paolo Vanoli che conoscerebbe già Firenze avendoci giocato a cavallo tra il 2000 e il 2002 prima di un trascorso in veste di collaboratore tecnico di Antonio Conte.

Il Torino però è in vantaggio su Vanoli. Infine c'è Maurizio Sarri che ieri si è candidato pubblicamente.