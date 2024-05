FOTO, Quarta a cena con l'agente: "Progettando il futuro"

Il futuro di Lucas Martinez Quarta è uno dei nodi da sciogliere per la Fiorentina visto il contratto in scadenza nel 2025 e un ruolo importante assunto nella squadra di Italiano.Il difensore centrale è già entrato nel mirino di alcuni club e si può godere il ritorno tra i convocati nell'Argentina di Scaloni, intanto però - come mostra una foto pubblicata sul proprio account Instagram - va a cena a Firenze con l'agente Gustavo Goni, in città proprio per diradare qualche nube: "Godendosi il presente e progettando il futuro sempre in famiglia", la didascalia utilizzata dall'agente nella foto che li ritrae a tavola anche con il figlio di Quarta.

Ecco l'immagine: