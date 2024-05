PRIMAVERA, Le finali al VP: ecco partite, date e orari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come fa sapere la Lega di Serie A in una nota diffusa poco fa, le gare della fase finale del Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024 - come era già noto da giorni - si svolgeranno al Centro Sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli. Le partite - che riguarderanno le formazioni di Atalanta, Sassuolo, Milan, Lazio, Inter e Roma - saranno trasmesse in diretta su Sportitalia e saranno così distribuite:

Primo turno, stadio Curva Fiesole

Atalanta-Sassuolo (Gara 1) - 24/05/24 - Ore 18.30

Lazio-Milan (Gara 2) - 25/05/24 - Ore 18.30

Semifinale A, stadio Curva Fiesole

Inter-Vincente Gara 1 - 27/05/24 - Ore 20.30

Semifinale B, stadio Curva Fiesole

Roma-Vincente Gara 2 - 28/05/24 - Ore 20.30

Finale, stadio Curva Fiesole

Vinc. Semifinale A-Vinc. Semifinale B - 31/05/24 - Ore 20.30

Per tutte le gare della fase finale è possibile acquistare i biglietti a partire da martedì 21 maggio 2024 dalle ore 18.00 secondo le seguenti modalità:

- Online sul sito Vivaticket

- Presso i punti vendita Vivaticket

- Biglietteria Viola Park (aperta 90' prima dell'inizio del match)