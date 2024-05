CHIRISTENSEN, Dubbio portiere a Cagliari: chance al danese?

Fonte: Luciana Magistrato

La Fiorentina sta preparando la trasferta di Cagliari, un'occasione da sfruttare per chiudere il discorso qualificazione europea dagli assalti di Torino e Napoli. Nonostante l'appendice con l'Atalanta il 2 giugno Italiano vorrà chiudere la pratica. Per questo il tecnico sta ragionando se dare fiducia a Christensen, tornato in panchina dopo la brutta partita di Verona in cui ha dimostrato probabilmente di aver accusato il lungo stop per l'operazione al ginocchio, o lasciare in porta Terracciano anche per non fargli perdere il ritmo partita in vista della finale. Come al solito il tecnico scioglierà i dubbi all'ultimo minuto.