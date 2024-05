FEBBRE D'ATENE: CRESCE L'ATTESA E FIRENZE RISPONDE PRESENTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nei giorni scorsi si è parlato di sold out, e così sarà. Ad Atene saranno circa 9000 i tifosi viola che spingeranno la squadra di Italiano dagli spalti della Opap Arena, teatro della finale di Conference League. Una febbre che è continuata a salire con l'avvicinarsi all'evento e che a soli otto giorni dall'appuntamento si respita nell'aria. Ormai non ci sono più dubbi: oggi la Fiorentina ha informato che sono rimasti in vendita solo poche decine di biglietti per il 29 maggio. Questi, si legge nella news pubblicata sul sito ufficiale viola, saranno disponibili fino a domani, martedì 21 maggio, alle ore 17:00. Oltre questa data, se ci saranno ulteriori disponibilità, i tifosi dovranno contattare direttamente il Fiorentina Point.

Al di là di ogni ostacolo

Alla fine, oltre ogni ostacolo relativo allo spostamento verso la Grecia, Firenze ha risposto presente. Al di là di ogni tipo di dubbio in merito al fatto che i biglietti destinati ai tifosi viola potessero essere venduti a qualche altra tifoseria, la Fiorentina sarà seguita da una massiccia marea viola che invaderà le strade di Atene. E nonostante le premesse fossero ben diverse, la UEFA ha dovuto addirittura allargare la richiesta dei tagliandi destinati alla Fiorentina considerata proprio l'alta richiesta lievitata nelle ultime ore. Una notizia che fino a poco tempo fa sembrava utopia ma che sicuramente ora fa felice la società e la squadra viola che vedrà quindi colorarsi da giallo (colori dell'Aek Atene) a viola mezza parte dell'Opap Arena.

Anche il Franchi si tinge di viola

Oltre al sold out di Atene, a dimostrazione del fatto che la tensione stia crescendo a dismisura, oggi è stato registrato un altro dato importante: in solamente tre ore la Fiorentina ha venduto oltre 10mila biglietti a coloro che vedranno la finale di Conference allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I biglietti, messi in vendita alle ore 15:00 di oggi con un costo simbolico di 5 euro in tutti i settori dello stadio (tranne la Ferrovia), andranno con ogni probabilità a ruba. Nessuno vuole mancare all'appuntamento più importante della stagione, tra chi si è organizzato con voli di linea o charter o chi invece ha trovato l'alternativa quatto ruote con imbarcazione ad Ancona e Brindisi. Insomma, l'attesa sale e anche dal Franchi non mancherà il supporto dei tifosi viola.